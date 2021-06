Weronika Rosati, jakiej nie znaliście. Tak gwiazda prezentuje się w platynowym blondzie

Komentujący są jednak zgodni, w tej fryzurze jest gwieździe bardzo do twarzy. "Ale ładnie pani w blond włosach" - można przeczytać pod zdjęciem. Jak wynika z opisu blond czupryna to tylko charakteryzacja, a aktorka uzyskała taki efekt dzięki peruce. W przypadku Weroniki Rosati zdecydowanie działa powiedzenie "ładnemu we wszystkim ładnie".