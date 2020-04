WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Nazywają się "wiatrołapaczami". To oni decydują o wejściu do supermarketów Trudne czasy wymagają nowych rozwiązań. W niektórych supermarketach przy wejściu pojawili się pracownicy, którzy kontrolują liczbę osób w sklepie, sprawdzają, czy klienci zachowują środki bezpieczeństwa i dbają o dezynfekowanie wózków. Sami nazywają się "wiatrołapaczami". Opowiedzieli, jak klienci reagują na nowe zasady. Zabezpieczenia obowiązkowe w sklepach (PAP) Lwówek Śląski, 6 rano Kuba Zapartucha zaczyna swoją zmianę. Przy drzwiach stoi z detergentem antybakteryjnym i przypomina o rękawiczkach jednorazowych. – Muszę przede wszystkim dezynfekować wózki, zaraz po tym, jak klient skończy robić zakupy. Do tego pilnuje, żeby do sklepu nie wchodziły osoby spoza kolejki – relacjonuje. Pracownik dyskontu nie ukrywa, że klienci różnie reagują na jego prośby. Większość ze zrozumieniem przyjmują nowe przepisy, ale zdarzają się tacy, którzy kręcą nosem i czują się niesprawiedliwie traktowani. – Osoby, które nie chcą zakładać rękawiczek często "psykują" pod nosem, ale i tak muszą to zrobić. Jest mnóstwo par, które nie rozumieją, że zakupy mogą robić tylko pojedynczo. Często próbują wejść na siłę. Kłamią, że są swoimi opiekunami. Wczoraj był pewien mężczyzna, który zignorował prośby policji. W końcu ze sklepu wyszedł bez zakupów, ale za to z mandatem w wysokości 100 złotych – opowiada. Zobacz także: Koronawirus. Ministerstwo Zdrowia opublikowało specjalny film Kuba uważa, że czas dla seniorów jest bardzo dobrym pomysłem, ale nie wszyscy go respektują. – Wczoraj około godziny 10 przyjechała do nas kobieta, która miała na oko 30 lat. Niestety, musiałem odmówić jej wejścia do sklepu. Powiedziałem, że musi zaczekać. Kobieta faktycznie przez dwie godziny stała pod sklepem, zaczepiając przy tym każdego przechodnia. Do seniorów mówiła, że oni sobie kupują, a sama musi czekać – wspomina. Wiele godzin stania i powtarzania tych samych komunikatów daje się mężczyźnie we znaki. Jednak twierdzi, że to nie to jest w tej pracy najbardziej uciążliwe. – Nie lubię decydować czy dziecko może wejść z wózkiem, czy nie albo czy ktoś kłamie, czy nie. Rozstrzyganie konfliktów, gdy klient nie chce czekać na wózek, też jest trudne - mówi. Wspomina również, że niektórzy klienci starają się "zabezpieczyć" swój sposób. – Jakiś czas temu do sklepu przyszedł mężczyzna, który nie miał na sobie rękawiczek i ewidentnie był pod wpływem alkoholu. Gdy upomniałem go, odpowiedział, że on nie potrzebuje, bo alkohol go chroni – opowiada. Chociaż Kuba sam stosuje środki bezpieczeństwa, to nadal ma w głowie myśl, czy nie zarazi swoich bliskich. – Nie boję się o siebie, ale o swoje młodsze rodzeństwo. Uważam, że jeśliby się zarazili, mogłoby to się skończyć bardzo źle – twierdzi. Archiwum prywatne Podziel się "Dużo zależy od samego klienta" Ponad 600 km dalej w Pucku na straży stoi Jakub Gładki. Mężczyzna do tej pory dorywczo pracował w ochronie, teraz jego praca polega na upominaniu klientów i pilnowania środków bezpieczeństwa. – Zmiany są różne. 4 dni po 12 godzin. Najgorsze jest to, że ciągle się jest na widoku i w centrum uwagi. Wbrew pozorom ciężko to znieść – opowiada. Pracownik dyskontu relacjonuje, że klienci w większości bezproblemowo stosują się do zaleceń. – Raczej nie mają z tym problemu. Niektórzy się burzą, że to wcale ich nie chroni. Próbują tłumaczyć, że to nie ich rozmiar rękawiczek, szukają wymówek – relacjonuje. Jakub mówi, że największym problemem jest utrzymanie spokoju w kolejce. – Najczęściej dyskusje zdarzają się, kiedy ktoś z kolejki z tyłu podejdzie, żeby zdezynfekować ręce i założyć rękawiczki, bo chce to zrobić przed wzięciem wózka, a osoby z przodu się burzą, że kolejka obowiązuje wszystkich. Ogólnie są też zniesmaczeni, że czasami muszą czekać 25-30 minut, żeby wejść do dyskontu. Zdecydowanie najczęściej się to dzieje między 10 a 12 podczas czasu dla seniorów – wspomina. Zdarzają się również przypadki agresji słownej. – Pewien klient myślał, że przechytrzy system i na sklepie zdjął rękawiczki. Następnym razem go po prostu nie wpuszczę. Awanturują się również, gdy jest otwarta tylko jedna kasa. Myślą, że gdy dostępnych będzie więcej, to wpuścimy kolejne osoby. Jednak to tak nie działa. Trudno to wszystkim wytłumaczyć, a niektórzy odpowiadają wulgaryzmami – wspomina. Na pytanie, czy my jako klienci możemy czuć się bezpieczni w sklepie, odpowiada bez zastanowienia. – Myślę, że tak. Rękawiczki i dezynfekcja to podstawa. Wózki i koszyki są odkażane codziennie. Podłogi myte. W centrach dystrybucji zastosowano wysokie środki ostrożności. Pracownicy również o to bardzo dbają – zapewnia. Przypomina jednak, że bez naszej dyscypliny nawet najlepsze zabezpieczenia mogą okazać się zawodne. –Dużo zależy też od samego klienta. Pamiętajcie, żeby w rękawiczkach nie dotykać twarzy, ani włosów. Kasłać i kichać w zgięty łokieć – upomina. Jak na razie Kuba nie myśli o zmianie pracy. Czuje się bezpiecznie, jednak zaznacza, że gdy epidemia będzie zbierała coraz większe żniwo, zrezygnuje. – Nie ze strachu o siebie, ale o rodziców. Na razie z nimi mieszkam, więc nie chce ich narażać jeszcze bardziej – mówi.