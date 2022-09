"Nazywał je swoimi niewolnicami". Kulisy przerażającego kultu Keitha Raniere'a

Nie musiał. Same mu o nich mówiły. Nie tylko w prywatnych rozmowach, ale też na zajęciach samodoskonalenia, które prowadzono w ramach NXIVM. Kursanci podawali mu na tacy elementy, które wykorzystywał później w swoich taktykach manipulacyjnych. W przypadku sióstr Bronfman działało to doskonale. W obronie ideałów organizacji poszły na wojnę przeciwko ojcu. Nawet u kresu jego życia przekonywały go, że myli się co do NXIVM. Wydaje mi się, że Clare nigdy nie opuści grupy. Stała się częścią jej tożsamości. Co ciekawe, nawet po upublicznieniu przerażających praktyk Raniere'a uważała go za dobrą i uczciwą osobę.