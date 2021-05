Nergal wrzucił do sieci zdjęcie z nową dziewczyną. Wybrali się na randkę nad Wisłę

Adam Darski od 1991 roku jest liderem, wokalistą i gitarzystą zespołu Behemoth. Wspólnie wydali 11 albumów, ostatni pt. "I Loved You at Your Darkest" ukazał się w 2018 roku. W 2011 roku z kolei Nergal został jednym z trenerów w programie "The Voice of Poland", co wywołało ogólnopolską dyskusję i wzbudziło skandal głównie w środowiskach katolickich i prawicowych. Jego udziału w programie bronili producenci.