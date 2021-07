Nicole Scherzinger zachwyca niesamowitą figurą. Gwiazda opublikowała zdjęcie w skąpym bikini

Nicole Scherzinger to jedna z najpopularniejszych piosenkarek. Gwiazda związana jest z byłym zawodnikiem rugby Thomem Evansem. Mężczyzna jest młodszy od wokalistki o siedem lat. Jakiś czas temu celebrytka pisała, że to właśnie on pokazał jej prawdziwe znaczenie miłości, szczęścia i pokoju. Wcześniej Nicole Scherzinger była w związkach m.in. z Nickiem Hexumem, wokalistą grupy 311 (byli zaręczeni). Z kolei jej znacznie głośniejszym związkiem był ten z Lewisem Hamiltonem, mistrzem Formuły 1 - para kilkakrotnie się rozstawała i wracała do siebie. Ostatecznie jednak relacja nie przetrwała.