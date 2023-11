Niczym księżna Kate. Strój Agaty Dudy to strzał w dziesiątkę

Agata Duda w śliwkowym garniturze

Jednolita i monochromatyczna stylizacja niesie ze sobą wiele korzyści. "Nie przecina" sylwetki i prezentuje się spójnie, dzięki czemu tworzy wrażenie smuklejszej figury. Jest także bezpiecznym wyborem, który pozwala uniknąć faux pas. Co więcej, nie posiada dominujących zakusów, przez co nie przyćmiewa osoby. Agata Duda często stawia na total look.