Nie bez powodu uznawany jest za "zielone złoto". Domowa maseczka to hit

Olej z pestek dyni nie bez powodu uznawany jest za "zielone złoto". Wszystko dzięki jego prozdrowotnym i pielęgnacyjnym właściwościom. Warto jednak wiedzieć, jak go właściwie wykorzystywać. To jednak prostsze niż się wydaje.

W Polsce olej z pestek dyni jest coraz częściej stosowany zarówno w kuchni, jak i w pielęgnacji. Bogaty w składniki odżywcze, stanowi doskonały dodatek do naszej codziennej diety. Nie każdy również wie, że wykorzystywany jest także w produkcji wielu kosmetyków. W dodatku niektóre z nich można zrobić samodzielnie.

Olej z pestek dyni i jego prozdrowotne właściwości

Olej z pestek dyni stanowi prawdziwe bogactwo witamin, takich jak A, C, D, E, K oraz witamin z grupy B. Zawiera również cenne minerały – cynk, selen oraz antyoksydanty, które wspierają organizm w walce z wolnymi rodnikami. Nie można zapomnieć o wysokiej zawartości ważnych kwasów tłuszczowych, takich jak omega-3 i omega-6, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. W końcu pomagają one m.in. w obniżeniu cholesterolu.

Spożywanie oleju z pestek dyni wpływa pozytywnie na stan skóry, a nawet wspomaga układ immunologiczny. Należy jednak pamiętać, by na nim nie smażyć. Najlepiej jest pić go ok. 2 łyżeczki dziennie lub dodać do ulubionych potraw.

Domowa maseczka z oleju z pestek dyni

Olej z pestek dyni to prawdziwy hit w kosmetycznym świecie. Okazuje się, że w dodatku każdy z nas z łatwością może wykonać z niego domową maseczkę. Wystarczy, że nałożymy go na oczyszczoną skórę twarzy, a następnie po ok. 10 minutach zmyjemy letnią wodą. Tego typu maseczka może nie tylko rozświetlić skórę, ale także dzięki pozostawieniu na niej tłustej warstwy ochronnej dodatkowo zapobiega również utracie wody z naskórka.

Nie wszyscy też wiedzą, że tego typu specyfik polecany jest również osobom z cerami problematycznymi. Może bowiem wspomóc pracę gruczołów łojowych odpowiedzialnych za wydzielanie sebum.