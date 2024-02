Odpiera zarzuty internautów. Mówi, na co przeznacza pieniądze ze zbiórek

Na razie odczuwam tak wielki entuzjazm, że pozwala on zapomnieć o wszelkich lękach. Przeprowadzka do Warszawy jest dla mnie wkroczeniem w pewien etap dorosłości. Tutaj w Gdyni miałem poczucie, że co by się nie działo, to zawsze będę miał "miękkie lądowanie". Nie miałem pełnego poczucia niezależności, nie czułem się do końca panem swojego losu. Nie chcę, żeby to zabrzmiało, że uciekam od pomocy, ale też mam poczucie, że w mojej misji i aktywności nie osiągnę już w Gdyni niczego więcej i to najwyższy czas, aby pójść o krok dalej.