Nie chcą powrotu do szkół. "Moja córka się popłakała"

– Zupełnie nie była na to przygotowana. Moja córka się popłakała i powiedziała, że mam jej wypisać zwolnienie do końca roku, bo ona nie chce wracać. Ja ją rozumiem, bo to jest kolejna duża zmiana, nie potrafię już zliczyć która. Nie można tak szarżować dziećmi, żeby raz je zamykać w domu, a raptem przywracać do szkoły. Jestem tym już zmęczona, bo to nie rząd na co dzień musi mierzyć się z problemami naszych dzieci, tylko my, rodzice. Nie spodziewałam się, że ktoś jeszcze wpadnie na taki pomysł i zarządzi odmrożenie edukacji pod koniec roku szkolnego. Powinni dać już tym dzieciom spokój – stwierdza matka 10-latki.