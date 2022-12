Nie chce ci się sprzątać? Ta jedna zasada sprawi, że zrobisz to o wiele szybciej

Organizacja czasu i lista zadań

We wszystkim najważniejsza jest dobra organizacja. Przede wszystkim zaplanuj sobie czas na sprzątanie. Może to być 15 minut każdego popołudnia albo dwie czy trzy godziny w ciągu jednego wolnego dnia. Ważne jednak, by ustalić sobie te ramy czasowe i starać się ich trzymać. Inną ważną kwestią jest zrobienie sobie przemyślanej listy zadań. Co jest najpilniejsze? Gdy wiesz już, co masz posprzątać, możesz to robić w kolejności bez dłuższego zastanawiania się.