Sprząta najbrudniejsze domy. Pokazała, z czym musiała się ostatnio zmierzyć

"Co tu się wydarzyło?" - pyta specjalistka od sprzątania. Zanim zaczęła pracę, pokazała widzom, co zastała w domu. Objęła obiektywem każde pomieszczenie. Wszędzie widać piętrzące się stosy niepotrzebnych przedmiotów, gnijących produktów spożywczych i innych odpadów. "To miejsce jest pełne szczurów i pleśni, ale dla mnie to najlepsze wyzwanie, jakie do tej pory miałam" - komentuje Auri.