Nie chce wesela i białej sukni. Znajomi wmawiają jej, że nie jest prawdziwą kobietą Wiele kobiet marzy o ślubie jak z bajki i hucznym weselu. Jednak Magda drży na samą myść, że miałaby założyć białą suknię i wyznawać ukochanemu miłość przed tłumem ludzi. Niestety z tego powodu jest szykanowana przez znajomych. "Nie wyobrażam sobie czytać przed wszystkimi przemowy za co go kocham, płakać, kręcić to wszystko. Nie marzą mi się żadne kartki z napisami "Pan i Pani Nazwisko" ani obrączki" - napisała autorka wpisu na forum WP Kafeteria. Magda twierdzi, że czułaby się źle, gdyby musiała wziąć udział w weselu jako panna młoda. Przez swoje podejście kobieta musi znosić uszczypliwe uwagi znajomych, którzy jej nie rozumieją. "Wiele osób mówi, że to najważniejszy dzień w ich życiu, a dla mnie byłby to jeden z bardziej żenujących dni w moim życiu. Od kilku osób usłyszałam, że pewnie nie kocham mojego faceta" - opisuje i zapewnia, że ważniejsze są dla niej romantyczne chwile tylko we dwoje. Również w komentarzach nie brakuje ostrej krytyki podejścia Magdy. "Wesele to najcudowniejsze wydarzenie w życiu, na które czekają nie tylko młodzi, ale również i ich cała rodzina. Nie możesz odbierać im prawa do zabawy", "wesela były, są i będą. To jest tradycja i tak ma być" - dopisał drugi. W gąszczu wypowiedzi znalazły się też słowa wsparcia. "Można się nie kochać i mieć wielkie wesele, a można się kochać bez ślubu. Każdy jest inny, niektórzy marzą o weselu, a inni się wzdrygają na samą myśl. Najważniejsze, żeby robić to, co się chce i znaleźć partnera, który ma podobny światopogląd. To, czy kochasz swojego partnera, Ty wiesz najlepiej, a nie my ani Twoje koleżanki" - uspokoił Magdę jeden z internautów. A wy co sądzicie o podejściu Magdy?