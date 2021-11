"Nie chciałem mieć dzieci". George Clooney szczerze o swoim podejściu do życia

Aktor nie dosyć, że został ojcem, to od razu podwójnym. "Nie wiedziałem, że będę miał bliźnięta. Jest taki moment, kiedy idziesz do lekarza i na badaniu USG on ci pokazuje wszystko. Nam powiedział: 'Tutaj, to mały chłopiec'. Mówię: 'Kochanie, fantastycznie'. A potem powiedzieli: 'A ta druga to dziewczynka', a ja na to: 'O cholera'" - wspomina dziś z uśmiechem.