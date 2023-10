Nie dostaniesz rozgrzeszenia. Oto lista grzechów

Podczas sakramentu pojednania, do którego wielu katolików przystępuje najczęściej w okresie wielkich świąt takich jak Wielkanoc czy Boże Narodzenie, należy wyznać księdzu grzechy. Te zaliczane do grzechów ciężkich, to poważne przewinienia popełniane świadomie i z premedytacją. Są one inaczej nazywane grzechami śmiertelnymi, a rozgrzeszenie za nie możemy otrzymać tylko podczas sakramentu pokuty.