Nie goli się od dwóch lat. Mówi, jak potraktowano ją w pociągu

Wszystko zaczęło się w pandemii. – Przestałam wtedy golić nogi, ale w sumie, co się dziwić? Skoro siedzieliśmy w domu, jaki sens miała depilacja? Później robiłam to sporadycznie: czasami ogoliłam nogi, a czasami nie. Z czasem zaczęłam zauważać, że ludzie na to nie reagują. Ja też, szczerze mówiąc, dużo lepiej czułam się z niewydepilowanymi nogami. Bo to przede wszystkim oszczędność czasu. Poza tym podczas golenia często zdarzało mi się zaciąć maszynką. Działam szybko, taki już mam charakter – mówi Daria Górska.