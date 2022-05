"Nie jest pani ładna". Odpowiedź Joanny Koroniewskiej na słowa internautki może zaskakiwać

W sekcji komentarzy pod postem aktorki pojawiło się wiele głosów niedowierzających w to, że można obcej osobie napisać w internecie tego typu niemiłe słowa. Większość komplementowała również naturalną urodę Joanny Koroniewskiej. Na zostawienie kilku słów zdecydowała się również aktorka Urszula Dębska. "Do tego kogoś – ten komentarz wskazuje na chamstwo i prostactwo. Ale to jest moje zdanie. Przepraszam" – napisała, odnosząc się wprost do przykrego komentarza.