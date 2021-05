"Nie jest pani za zimno"? Zaczyna się sezon na "catcalling"

Jak się bronić?

Wiele kobiet, które padają ofiarami takich zaczepek, po prostu je bagatelizuje. Jednak na "catcalling" warto reagować, o ile czujemy, że sytuacja nam na to pozwala, a w pobliżu są inni ludzie. Gdy jesteś sama, wdawanie się w pyskówkę lub szarpaninę z catcallerem może się źle skończyć. Nigdy nie wiemy, jak sprawca zareaguje. Jeśli mężczyzna jest wyjątkowy agresywny, nie wahaj się poprosić o interwencję policji. Niektóre kobiety same świetnie sobie radzą z zaczepiającymi je mężczyznami, skutecznie ich ośmieszając. Jedna cięta riposta wystarcza, by osłabić morale catcallera. – Znam panie, które nie mają żadnego problemu z tym, żeby takiemu gościowi odpowiedzieć coś w stylu "możesz sobie pomlaskać, to jedyne co możesz zrobić". Wtedy facet traci szacunek swoich kolegów, bo został ośmieszony przez tę kobietę , której on chciał albo zaimponować, albo przedmiotowo ją potraktować – wyjaśnia w wywiadzie dla portalu "Na Temat" socjolog Maciej Myśliwiec.