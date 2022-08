Nie karm tym swojego psa. Skutki mogą być tragiczne

Ksylitol

Niebezpieczną dla psów substancją jest ten popularny słodzik. Powoduje on uszkodzenia wątroby. Co więcej, psi układ krwionośny bardzo szybko go wchłania, przez co trzustka zaczyna produkować dużo insuliny. W efekcie dochodzi do nagłego spadku poziomu cukru we krwi, co może prowadzić do zapaści, a nawet śmierci pupila.