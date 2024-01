Nie każdy powinien jeść banany. Zimą warto ograniczyć ich spożycie

Potas odgrywa kluczową rolę w regulacji temperatury ciała, dlatego spożywanie go w nadmiarze może prowadzić do nadmiernej potliwości. To z kolei może sprzyjać wychłodzeniu organizmu, zwiększać podatność na infekcje oraz przeziębienia. W związku z tym, w okresie zimowym zaleca się bardziej zrównoważone spożycie bananów, a także ich łączenie z innymi produktami o właściwościach rozgrzewających, takimi jak miód czy cynamon, aby skompensować ewentualne negatywne skutki spożycia potasu w nadmiarze.