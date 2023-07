Są w niej pasożyty i robaki? Ekspertka ma ważny apel

"Końcówka mi przez gardło przejdzie"

Dietetyczka wskazuje na znacznie większy problem, którym jest skórka od banana, powlekana chemicznymi substancjami i konserwantami. - Dlatego uwaga - jeżeli obierasz banana, koniecznie umyj ręce, nim dotkniesz go w środku. A to, że gdzieś są jakieś "żyjątka" nie jest dla nas problemem. Większym problemem są pasożyty, które żyją w przewodzie pokarmowym. A one mogą znajdować się na zewnętrznej warstwie ze względu na to, że poprzez brudne ręce przenosimy je w różne miejsca – zaznacza.