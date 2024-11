Nie każdy wie, kim jest mąż Anne Hathaway. Wcześniej źle ulokowała uczucia

Hathaway jest wdzięczna za to, że mąż daje jej ogromne poczucie bezpieczeństwa. Na co dzień nie żyją jak gwiazdy Hollywood. "Żyjemy jak normalni ludzie – zapraszamy do siebie znajomych, gotujemy. Ale najbardziej lubię spędzać z nim czas, kiedy jesteśmy we dwoje. To mi wystarczy do szczęścia" – oceniła.