Kiedyś te kozaki robiły furorę, dziś znów są modne. Anne Hathaway też je nosi

Ostatnia stylizacja Anne Hathaway to połączenie elegancji z rockowym stylem — wszystko w kolorze czarnym. Tak ubrana wyszła wieczorem na ulicę, co szybko zostało uwiecznione przez fotoreporterów. Aktorka darzy sympatią czarne total looki, na co wskazują jej ostatnie modowe wybory. Takie zestawienie chyba nigdy nie wyjdzie z mody, bo klasyka zawsze się obroni.