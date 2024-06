Nie każdy wie, że ma znaną żonę. Jest od niej 18 lat starszy

Janusz Chabior to znany polski aktor, którego życie prywatne przyciąga uwagę mediów. Ma za sobą dwa nieudane związki. Na początku związał się z dziennikarką Barbarą Chabior, z którą ma syna Nikodema. Następnie ożenił się z aktorką Anitą Poddębniak, jednak ta relacja nie przetrwała próby czasu i zakończyła się rozwodem w 2013 roku. Szczęście w miłości odnalazł dopiero u boku Agaty Wątróbskiej, która niespodziewanie pojawiła się w jego życiu.

Chociaż Janusz Chabior ma nie po drodze z Kościołem to w rozmowie z "Vivą!" zdradził, że ślub był dla niego magicznym przeżyciem, ze względu na proboszcza parafii na Bielanach, który poprowadził ceremonię.

Agata Wątróbska to aktorka teatralna i filmowa. Po raz pierwszy pojawiła się przed kamerą w serialu "Samo życie". Chociaż rola kobiety opiekującej się Łukaszem Szpunarem była niewielka, jej talent został zauważony. Przez 17 lat grała w "Na Wspólnej", a następnie wystąpiła m.in. w "Wojnie polsko-ruskiej", "Układzie warszawskim", Barwach szczęścia" i "M jak miłość".

