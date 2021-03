Agata Wątróbska wyjaśnia, dlaczego nie przyjęła nazwiska Janusza Chabiora. Para jest już po ślubie

Aktorka stawia na swoje nazwisko

Agata Wątróbska chętnie zabiera głos w mediach na temat małżeństwa. Ostatnio wyznała, dlaczego nie zmieniła nazwiska po ślubie. "Myślałam o tym, ale w naszym zawodzie nazwisko jest naszą wizytówką. Tyle lat ciężko pracowałam, żeby Agata Wątróbska było takie moje. Żeby wiadome było, że to jest ta aktorka, ludzie mówili - ja ją znam, kojarzę. Chociaż nie jestem osobą popularną" - powiedziała w rozmowie z Plotkiem.

Co ciekawe w zdanie wszedł jej Janusz Chabior, który wymownie dopowiedział słowo: "jeszcze". Czyżby popularny aktor miał w planach wypromowanie swojej mniej znanej małżonki?

"Dziękuję kochanie – powiedziała aktorka do męża i dodała: Agata Wątróbska to jestem ja, nie wyobrażałam sobie zmiany nazwiska. Teraz się zastanawiam, czy nie dodać Chabior, bo tak go kocham" - wyznała po chwili Agata Wątróbska.