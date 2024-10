Poszła do fryzjera w Bahrajnie i pożałowała. Nie tak chciała wyglądać

Nowe, jaśniejsze włosy to efekt po wizycie u fryzjera w Bahrajnie. Aktorka bowiem przebywa obecnie z całą rodziną w Azji. Na początku z dumą zaprezentowała nowe włosy.

Co więcej, poleciła obserwatorkom salon, z którego usług skorzystała. "Oznaczam salon, jakby któraś z Was potrzebowała. Nie, to nie jest współpraca" - zaznaczyła.