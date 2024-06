Nie gryzła się w język. "Zrobiłeś ze mnie ruską onucę"

Wokalistka na swoim instagramowym profilu wytłumaczyła się, że w trakcie wydarzenia doskwierał jej ból kręgosłupa i biodra, co było skutkiem wypadku sprzed trzech miesięcy. Kayah przyznała, że w pewnym momencie była bliska płaczu.

Bartek Chaciński, podsumował festiwal muzyczny, zauważając, że piosenki z roku na rok stają się coraz smutniejsze. Swoją opinią podzielił się na Facebooku, gdzie spotkał się z ostrą reakcją Kayah. Artystka skomentowała, że "nie szanuje niczego, co pisze" Chaciński. Nawiązała też do tekstu dziennikarza z lutego 2024 roku, w którym skrytykował występy artystki z Goranem Bregovicem.

Po chwili dodał następny komentarz, w którym powołał się na swój tekst z lutego. To właśnie w tym artykule zaznaczył, że osoby pracujące z piosenkarką, ani sama Kayah, nie odpowiedziały na kontrowersję dotyczące Gorana Bregovica i jego wyraźnego poparcia wobec aneksji Krymu przez Rosję.

" Żeby nie było tak różowo - zapowiedziane na wrzesień trzy koncerty duetu Kayah/Bregović trzymają się mocno jako klasyczny przypadek business as usual. Krytyczne komentarze pod postami wytykające Goranowi Bregoviciowi poparcie dla aneksji Krymu są usuwane (w skrajnym wypadku pod postem firmy biletowej na FB w ogóle nie widać żadnego z komentarzy). Goran zamknął sprawę od strony PR-u, udzielając wywiadu na bezpiecznych dla siebie warunkach, żeby nie usłyszeć pytań dodatkowych — rzecz opublikowała, na szczęście nie bez zastrzeżeń i autorefleksji, "Gazeta Wyborcza", by później skontrować jeszcze własny tekst drugą rozmową" - napisał Chaciński.

"Miałem o tych wątpliwościach - pewnie mniejszych niż w wypadku Watersa, ale wciąż sporych – pisać, ale trudno tu dodać cokolwiek bez taniego gestu wchodzenia w aktywistyczny komentarz (w stylu: bana dla Gorana!). Polski promotor koncertowy nie odpowiedział na próbę kontaktu, podobnie menedżer Gorana. Odpisała jedynie menedżerka Kayah, cytuję dokładnie: Dzień dobry, obawiam się, że nie mogę pomóc. Firmą reprezentującą Gorana Bregowica jest firma Charts Music, proszę za ich pośrednictwem spróbować się z Managerem GB. Być może więc jest jakiś pomysł na to, żeby np. Kayah stała na scenie odpowiednio daleko od Gorana w trosce o wizerunek i mrugała znacząco do widowni, pokazując, że jest tu, gdzie jest, wbrew swojej woli. Tego jeszcze nie wiemy. W każdym razie wygląda to wszystko, obawiam się, na strategię krótkoterminową" - przekazał w lutym.