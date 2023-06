Nie kwiaty i nie groszki. Latem na ulicach będzie rządził ulubiony wzór Mołek

Kraciasta koszula Mołek – nowy obiekt pożądania (nie tylko latem)

Ostatnio również Magda Mołek pochwaliła się internautom swoją miłością do kratki w wakacyjnym wydaniu. Chociaż na opublikowanym przez dziennikarkę zdjęciu nie widać całej stylizacji, możemy się tylko domyślać, że koszula w niebiesko-biały wzór to must have na całe lato. Może zastępować kurtkę w chłodniejsze dni lub chronić przed słońcem lepiej niż klasyczna narzutka.