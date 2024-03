Wysokie jeansy odejdą do lamusa? Spójrzcie, co będziemy nosić wiosną

Co zamiast ramoneski? Bomberka

Czarna stylizacja Karoliny Pisarek to podróż pomiędzy latami 90. a rokiem 2000. Modelka postawiła na total look, ale monochromatyczny zestaw zróżnicowała z pomocą wyrazistych fasonów. Szeroka kurtka to zdecydowanie ukłon w stronę oldschoolowej dekady, w której zbuntowane chłopczyce i fanki Nirvany zawstydzały kokieteryjne lolitki.