"Nie ma diety uniwersalnej dla każdego". Zdradziła sekret swojej sylwetki

Beata Tadla żyje w zgodzie ze swoim organizmem. Zwraca szczególną uwagę na to, co ląduje na talerzu. Wybiera formy ćwiczeń, które nie tylko wzmacniają ciało, ale też przynoszą ulgę dla umysłu i pozwalają wyciszyć się po intensywnym dniu pracy. To dlatego może pochwalić się perfekcyjną sylwetką.

Beata Tadla to jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich dziennikarek i osobowości telewizyjnych. W lutym br. zadebiutowała w porannym paśmie TVP. Jest współprowadzącą programu "Pytanie na śniadanie".

Oprócz profesjonalizmu i charyzmy, Tadla przyciąga uwagę swoim niepowtarzalnym stylem, którym inspirują się Polki. Dziennikarka przywiązuje też dużą wagę do zdrowego stylu życia, w tym również do diety. Nieodłącznym elementem jej codzienności jest też aktywność fizyczna.

"Nie ma diety uniwersalnej dla każdego"

Beata Tadla dba o swoje zdrowie i dobrze czuje się we własnym ciele. W czym tkwi sekret jej sylwetki? Jak sama wielokrotnie podkreśla, kluczem do dobrej formy i energii jest dieta dopasowana do potrzeb danego organizmu.

- Nie nazwałabym tego dietą, to raczej nawyki odżywiania. Oczywiście dopasowane indywidualnie, bo nie ma diety uniwersalnej dla każdego. Trzeba się dobrze zbadać, żeby wiedzieć, co nam służy, a co nam nie służy (...) - powiedziała Beata Tadla w rozmowie z "Super Ekspressem".

- Dopiero po naprawdę dogłębnym zbadaniu tego, co nasz organizm lubi, co odrzuca, jesteśmy w stanie opracować taki styl odżywiania, który będzie specjalnie dla nas. No i ja właśnie to zrobiłam. Przeszłam taką drogę, jestem przeszczęśliwa, bo dzięki temu nie mam obrzęków i śpię normalnie - dodała. Kiedyś dziennikarka wyznała też, że wykluczyła z jadłospisu kilka produktów.

- Zrezygnowałam z mięsa, białego pieczywa, nie jem fast-foodów, smażonych potraw. Od kilkunastu lat nie piję też piwa, które kiedyś lubiłam - wyznała kiedyś w rozmowie z "Super Expressem"

"Nie lubię siłowni i nie lubię joggingu"

Oprócz diety, Beata Tadla dba o regularną aktywność fizyczną, co jest nieodłącznym elementem jej codziennego życia. Choć nie jest fanką intensywnych treningów siłowych, preferuje m.in. spacery i pływanie.

- Staram się żyć w zgodzie z własnym organizmem, ponieważ nie lubię siłowni i nie lubię joggingu, to wybieram takie aktywności, które sprawiają mi przyjemność, a do nich należy na pewno nordic walking, bo wtedy mogę słuchać audiobooków, albo podcastów, które uwielbiam. Pływanie, bo wtedy wyłączam się zupełnie ze świata i jest to taki rodzaj medytacji - powiedziała w rozmowie z "Jastrząb Post".

