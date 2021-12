"Nie ma na to naszej zgody". Rodzice stanowczo o nowych obostrzeniach

- Nie ma na to naszej zgody. Syn chodzi do pierwszej klasy. Pozostaję w kontakcie z innymi rodzicami, którzy nie mogą pracować zdalnie - nikt o nas nie myśli. Co ja mam zrobić? Przecież pracodawca nie przyjmie kolejnego L4. Rząd nam obiecał, że nie wprowadzi trybu zupełnie zdalnego w najmłodszych klasach. To, co się tutaj wyprawia, nie może zostać bez komentarza - mówi w rozmowie z WP Kobieta pani Aleksandra, mama trójki dzieci.