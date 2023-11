To najmodniejszy sweter na zimę. Za chwilę wszyscy będą go nosić

Jesień i zima to sezon na przyjemne, ciepłe swetry. Jakie są najmodniejsze? Zwróć uwagę zwłaszcza na jeden model: to on rządzi w tym sezonie. Nasze gwiazdy, w tym również słynąca z klasycznego stylu Grażyna Torbicka, już od dawna noszą beżowy golf. Jak go stylizować? Sprawdź.