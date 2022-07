Zabrał matkę na ich podróż poślubną. To mówi o nim wszystko

Teściowa poleciała z nimi w podróż poślubną

Z pewnością miała na myśli sytuację, gdy jej mąż Brian zaprosił swoją matkę na ich podróż poślubną na Hawaje. Tam przelała się czara goryczy. Choć Tracy była zszokowana tą informacją, to zgodziła się, by kobieta pojechała z nimi pod warunkiem, że będzie pilnowała ich dzieci. Któregoś dnia para wybrała się na romantyczną randkę do SPA. Jakie było ich zdziwienie, gdy Jayne weszła do jacuzzi, w którym wypoczywali, a na pytanie o dzieci odparła, że zostawiła je z hotelową opiekunką.