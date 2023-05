Nie mają chłopaków. Wprost obarczają winą ojca

Sylvester Stallone i jego żona Jennifer doczekali się trzech córek. Aktor chętnie opowiada o dzieciach w rozmowach z mediami i nie ukrywa, że jest z nich dumny. Często też pokazuje się z córkami na branżowych wydarzeniach. Ostatnio rodzina Stallone miała okazję wystąpić w jednym z programów typu talk-show. Aktor nie był jednak do końca zachwycony przebiegiem wywiadu.

Rodzina Stallone gościła niedawno w programie "Today Show". Dziennikarka zwróciła się w pewnym momencie do córek sławnego aktora. - Trudno wam umawiać się na randki, mając za ojca Sylvestra Stallone? - zapytała.

Kobiety nie zastanawiały się długo nad odpowiedzią. - Wciąż jesteśmy singielkami. Myślę, że to wszystko wyjaśnia - powiedziała jedna z córek. - Liczę na to, że zostaną starymi pannami - dodał Stallone.

Scarlet przyznała przed kamerami, że jej ojciec często zawstydza mężczyzn, których młode kobiety przyprowadzają do domu. - Zazwyczaj, gdy przychodzą poznać rodziców, już nie wracają. To dlatego, że tata wygląda na groźnego. Na powitanie, zamiast podać im rękę, zaczyna ostrzyć kuchenne noże - mówi.

Z telewizyjnego wywiadu łatwo wywnioskować, że Stallone miałby być bardzo protekcjonalnym ojcem. Sophia, Sistine i Scarlet są już dorosłe. Same więc decydują o tym, jak ma wyglądać ich życie. Każda z nich zdecydowała, że chce wejść do świata show-biznesu. Kobiety coraz częściej pojawiają się w mediach.

- Każda z tych uroczych młodych kobiet odnosi sukcesy w nauce, sporcie czy modelingu. Z takimi wzorami do naśladowania, jak Sylvester i Jennifer, jesteśmy bardzo ciekawi, jaka przyszłość czeka te młode damy - powiedział wtedy przewodniczący SPZ, Lorenzo Soria.

