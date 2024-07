Nie mają "cichych dni". Konflikty rozwiązują inaczej

Uczucie między Iwoną Mazurkiewicz a Gerardem Makoszem narodziło się na oczach widzów. Choć dochodziło między nimi do spięć, a relację tę oceniano jako burzliwą, zdaje się, że są w stanie stawić czoła wszystkim napotkanym trudnościom. Była bohaterka "Sanatorium miłości" w rozmowie z ShowNews opowiedziała o tym, w jaki sposób rozwiązują swoje małżeńskie problemy.

Iwona Mazurkiewicz i Gerard Makosz to jednak dwa wulkany energii. Zresztą kobieta nie ukrywa, że dochodzi między nimi do spięć. Okazuje się, że mają konkretny sposób, by sobie z nimi radzić.