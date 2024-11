Petarda na jesień. Spodnie Cichopek nie mają sobie równych

Niedawno Katarzyna Cichopek odwiedziła Albanię. Teraz zebrało jej się na wspomnienia. Wrzuciła fotkę z wyjazdu, a my zwróciliśmy uwagę na stylizację aktorki. To kwintesencja jesieni. Zdecydowała się na największy hit tego sezonu. Karmelowy garnitur gra tu pierwsze skrzypce i chyba nie ma wątpliwości, że aktorka prezentuje się w nim bardzo dobrze.

Widać, że Cichopek podąża za aktualnymi trendami. Włożyła garniturowe spodnie. Wybór aktorki padła na najmodniejszych fason. Mowa o "wide leg", czyli spodniach z wysokim stanem i rozszerzanymi nogawkami. Taki model wizualnie wysmukla sylwetkę i wydłuża nogi. To wygodna opcja podczas miejskiego zwiedzania. Całość ograła biało-beżowymi elementami, jakimi były trampki, T-shirt i torebka.

Kiedyś garnitury kojarzone były z męskim elementem garderoby. Teraz już od jakiegoś czasu stały się ulubieńcem kobiet. To niezwykle szykowny zestaw, który powinna mieć w szafie każda z nas. Przed zakupem, zwróć uwagę na skład. Dobrej jakości garnitur posłuży nam kilka lat.

W tym roku w jesiennych stylizacjach furorę robi kamizelka, czyli trzeci element garnituru. Trzyczęściowe wersje można znaleźć w nowych kolekcjach znanych sieciówek. Kolejna rewolucja w erze garniturowej, która pojawiła się niedawno, to zamiana spodni na spódniczkę lub spódnico-spodenki. Zamiast klasycznego dołu możemy wybrać spódnicę mini, która stworzy modną całość wraz z marynarką.

