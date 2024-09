Włożyła najmodniejsze buty sezonu. Nosi je do mini

"Dziś odpoczywam i ładuje baterie. Cieszę się, że mogę spędzić ten czas z bliskimi i po prostu robić to, co sprawia mi największą przyjemność" – napisała w poście, który opatrzyła serią zdjęć w stylizacji, która idealnie zgrywa się z wczesnojesienną aurą .

Gwiazda Polsatu uzupełniła casualową kreację czarnymi, zamszowymi kozakami z marszczonymi cholewkami (ich zwieńczenia zdobiły metalowe napy). I choć taki model obuwia może zdawać się nieco przebrzmiały, to trzeba zaznaczyć, że zamszowe elementy garderoby w sezonie jesiennym 2024 będą niepodzielnie królować .

Dlatego wybór Cichopek należy do udanych, podobnie jak w przypadku okularów przeciwsłonecznych w nietypowym klimacie retro.

Prezenterka zgarnęła pod postem masę pozytywnych komentarzy. "Ładnemu we wszystkim ładnie" – skomentowała jedna z internautek.

