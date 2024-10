Sweterek inny niż wszystkie. Katarzyna Cichopek pokazała się w nim na wizji

Ok, rozumiem

Możesz zapisać ten artykuł na później. Znajdziesz go potem na swoim koncie użytkownika

Widać, że się stara. Katarzyna Cichopek na ma swoim koncie naprawdę udane stylizacje, ale jednocześnie nie jest w stanie uniknąć modowych niezgrabności. Szóstki i dwóje zbiera naprzemiennie.

Jej lookom możemy się przyglądać m.in. w "Halo tu Polsat", czyli śniadaniówce, którą prowadzi wraz z Maciejem Kurzajewskim. W ostatnim czasie najczęściej stawia na jeansy, marynarki i swetry. A jak zaprezentowała się na wizji w piątek, 18 października? Ta stylizacja wzbudza mieszane uczucia.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Sweterek jak elegancki żakiet

Katarzyna Cichopek postawiła tym razem na łagodne, chłodne odcienie niebieskiego, które nie są najpopularniejszym wyborem na jesień, ale prezentują się naprawdę dobrze. Prawdziwym hitem okazał się sweterek stylizowany na tweedowy żakiet Chanel z biżuteryjnymi guzikami. Każda elegantka chciałaby mieć taki w szafie. To dobry patent na to, by czuć się komfortowo, wyglądając przy tym szykownie.

Katarzyna Cichopek wzoruje się na elegancji w stylu Chanel? © AKPA | AKPA

Oto słabe punkty stylizacji Cichopek

Drugim elementem w stylizacji prowadzącej były niebieskie spodnie materiałowe ze zwężającymi się nogawkami. Niestety taki model wyszedł już z trendów. Zdecydowanie lepiej prezentowałyby się tutaj eleganckie spodnie palazzo.

Katarzyna Cichopek tym razem postawiła na kolor niebieski © AKPA | AKPA

Dopełnieniem outfitu Katarzyny Cichopek były cieliste szpilki, o których mówi się, że pasują do wszystkiego. Jednak jest to mit wszelkimi siłami obalany przez stylistki. W tym konkretnym przypadku lepiej sprawdziłyby się czarne szpilki, które korespondując z kolorem włosów prezenterki, pięknie domknęłyby całość. I choć tej stylizacji nie nazwiemy wpadką, to trzeba przyznać, że ma w sobie parę niedociągnięć.

Katarzyna Cichopek w cielistych szpilkach © AKPA | AKPA

© Materiały WP

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!