Materiał Partnera #ŻYĆLEPIEJ + 3 sylwesterbal sylwestrowyzabawa sylwestrowa 30-12-2019 (14:49) Nie masz planów na Sylwestra? Przed Wami FESTA DI SYRENI ŚPIEW! Prawdziwa uczta! Stary magazyn z niesamowitą historią. Ściany przesiąknięte na wskroś spirytusem. Mowa o murach Centrum Praskiego Koneser, gdzie od września tego roku znalazł swoje miejsce legendarny Syreni Śpiew, który w nowym wydaniu jest także śródziemnomorską restauracją. PRZED WAMI PIERWSZY SYLWESTER W NOWEJ ODSŁONIE SYRENIEGO ŚPIEWU. PRAWDZIWA UCZTA! JESTEŚCIE GOTOWI? Podziel się (Materiały prasowe) Syreni Śpiew Koneser, to już nie tylko impreza, to już nie tylko (aż) klub! To także wyśmienita kuchnia śródziemnomorska. Restauracja w nowej odsłonie czynna jest 7 dni w tygodniu, a jej sercem jest oryginalny piec do wypieku prawdziwej pizzy neapolitańskiej w zaledwie 90 sek. Plan na tegoroczny Sylwester w wykonaniu Syren? Prawdziwa polsko-włoska zabawa. Włoska Festa!Rozpoczynamy od zasiadanej kolacji w wersji Set Menu:do wyboru opcje: mięso, morze, rośliny. Przed wszystkimi Gośćmi nastąpi wtedy okazja, by poznać nowe smaki Cucina mediterranea di Syreni Śpiew. Wszystko oczywiście w towarzystwie najlepszych koktajli. Później zacznie się prawdziwe szaleństwo! Strzelające butelki szampana, muzyka na żywo: zespół, DJ na winylach, czy saksofon. By poczuć klimat prawdziwej uczty niczym u Wielkiego Gatsbiego całą noc udoskonalą występy Burlesque oraz Aerial Show. To jednak nie wszystko! Bo TWORZYĆ WSPOMNIENIA to nasza misja. Kolejne atrakcje to m.in. ruletka, czy dedykowana strefa cygar, połączona z tastingiem.

Drogie Panie, tego wieczoru jesteście kokietkami. Oczarujcie Nas kreacjami! Panowie, pamiętajcie, elegancja zawsze w cenie ;).

To będzie niezapomniana noc!

Więcej szczegółów na stronie wydarzenia: https://www.facebook.com/events/2902907299742570/

Kontakt / Rezerwacje

rezerwacje@syrenispiew.pl tel. 602 773 449

Syreni Śpiew Koneser Plac Konesera 4 05-736 Warszawa FB/IG syreni_spiew