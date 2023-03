Nie mów tego przy kasie w Biedronce. Wielu już pożałowało

Według danych z maja 2022 roku kartę Moja Biedronka posiadało już ponad 12 milionów Polaków. Karta upoważnia do odbioru licznych rabatów, które obniżają ceny wybranych produktów. Niestety, w ostatnim czasie dochodzi do wielu oszustw związanych z tym mechanizmem. Na czym one polegają?