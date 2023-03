Biedronka podała datę. Zmiana nie wszystkim się spodoba

Dłuższy czas na zwrot

W nowym regulaminie zwrotów Biedronki nie mogły pojawić się jednak same "minusy". Biedronka postanowiła wprowadzić także małe zmiany w terminach, w jakich klient może zwrócić zakupiony towar. Do tej pory (zgodnie z poprzednimi regulaminami) "zwrot towarów pełnowartościowych i związana z tym wypłata gotówki" mogły nastąpić w terminie do 14 dni od daty zakupu. Od 13 marca klienci Biedronki mają na to aż 30 dni.