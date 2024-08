Nie można oderwać oczu. O "kwitnących" stylizacjach aktorki huczą w sieci

Blake Lively wzniosła kwiatowe stylizacje na zupełnie nowy poziom. Choć wydawać by się mogło, że wzór ten mieliśmy okazję podziwiać już we wszystkich możliwych kombinacjach, ona jednak udowodniła, że jest inaczej. O tych strojach rozpisuje się cały świat.

Blake Lively od lat zachwyca fanów swoimi stylizacjami na czerwonych dywanach. Przy okazji premiery filmu "It ends with us" zdecydowała się na stroje skompletowane w stylu "method dressing", udowadniając tym samym, że kwiaty to wciąż najbardziej hot wzór w tym sezonie. Wybraliśmy pięć looków, które ostatnio zrobiły na nas największe wrażenie.

Kwiaty w najlepszym wydaniu

Kiedy pomyślimy o kwiatowym wzorze, na myśl od razu przychodzą nam kolekcje Oscara de la Renty. Ten deseń stał się jego znakiem rozpoznawczym, dlatego Blake Lively właśnie w kolekcji projektanta szukała kreacji, w których mogłaby zaprezentować się podczas promocji filmu.

Na uwagę zasługuje zmysłowa mini ozdobiona haftowanymi kwiatami. Gorsetowy model od razu przywodził na myśl kolorową łąkę. Dopasowany krój świetnie podkreślił sylwetkę aktorki.

Blake Lively zachwyciła w sukience w kwiaty © Getty Images | 2024 Gotham

Dom mody Oscar de la Renta odpowiadał także za inną spektakularną suknię gwiazdy. W tym przypadku pierwsze skrzypce grały pastelowe pióra umieszczone u dołu, które podczas ruchu płynęły na wietrze niczym zaczarowane. Nie zabrakło również kwiatowego motywu, który znalazł się w górnej części kreacji.

Blake Lively w zjawiskowej sukience © Getty Images | Michael Stewart

Połączenie, na które nie każdy by się odważył

Kwiatowe wzory nie bez powodu kojarzą nam się z dziewczęcymi stylizacjami. Najczęściej zdobią modne sukienki. A co, jeśli ten print połączymy ze skórą? Na takie zestawienie zdecydowała się Blake Lively.

Aktorka postawiła na skórzany zestaw składający się z supermodnych w tym sezonie bermudów, które dodały stylizacji nieco elegancji, a także motocyklowej kurtki. Zarówno na górze, jak i na dole "zasiadły" kolorowe kwiaty. Gwiazda tym razem zrezygnowała również z topu, dodając swojej stylizacji nieco pikanterii.

Blake Lively w kwiatowym zestawie © Getty Images | 2024 Raymond Hall

Kontrowersyjny trend w wydaniu Blake Lively

Blake Lively nie boi się trendów, które wzbudzają mieszane uczucia, a jedna z jej ostatnich stylizacji jest tego doskonałym przykładem. Aktorka zdecydowała się bowiem na białą sukienkę maxi, którą na całej długości zdobią czarne cętki. Rozpinany z przodu model posłużył gwieździe jako swego rodzaju tunikę, którą zestawiła z kolorowymi spodniami z wysokim stanem i prostymi nogawkami.

Na nich z kolei znalazł się kwiatowy wzór, który w ostatnim czasie zdominował szafę artystki. Deseń ten pojawił się także na narzutce.

Blake Lively i jej kwiatowa stylizacja © Getty Images | 2024 Gotham

"Dopamine dressing" w wydaniu Blake Lively

"Dopamine dressing" wciąż na czasie? Jedna z ostatnich stylizacji Blake Lively zdaje się potwierdzać, że ten trend nadal rządzi w modzie. Kto z nas nie lubi poprawić sobie nastroju za pomocą stroju?

Aktorka postawiła na dość nieoczywiste połączenie, które jednak nie każdemu z fanów przypadło do gustu, bowiem wzorzyste rajstopy to dość kontrowersyjny trend. Gwiazda zestawiła rajstopy z jaskrawym printem z czerwoną sukienką mini. Lively stworzyła w ten sposób niezwykle wyrazisty i szalenie odważny look. To opcja tylko dla nielicznych.

Blake Lively przechadza się na ulicach Nowego Jorku © Getty Images | 2024 Gotham

