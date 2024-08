Przyszła w błyszczącej sukience. Flesz zrobił swoje

Kwiaty i pastele zdominowały Nowy Jork. Wszystko przez premierę filmu "It ends with us", w którym główną rolę gra Blake Lively. Aktorka na tę okazję wybrała zjawiskową sukienkę, która błyszczała w świetle fleszy. Ten look to prawdziwa petarda.

Blake Lively nie bez powodu uznawana jest za prawdziwą królową czerwonych dywanów. Choć deklaruje, że zazwyczaj nie korzysta z usług stylisty, dba o to, by jej stylizacje na premierach produkcji, w których bierze udział, w pełni oddawały charakter granej przez nią postaci. Tym razem postanowiła pójść o krok dalej.

Blake Lively olśniła w cekinowej sukience

Aktorka od lat na czerwonych dywanach prezentuje stylizacje stworzone w stylu "method dressing". Właśnie dlatego nikogo nie powinno dziwić to, że podczas trasy promocyjnej filmu "It ends with us" najczęściej prezentowała się w kwiatowych stylizacjach. W końcu w filmie wciela się w kwiaciarkę.

Blake Lively na premierze produkcji w Nowym Jorku postawiła na olśniewającą sukienkę w pastelowych kolorach. Model ozdobiony cekinami wyróżniał dopasowany krój oraz ramiączko sięgające od dekoltu aż do pleców. Kreacja błyszczała w świetle reflektorów. Flesz "zrobił robotę". Całość uzupełniły holograficzne sandałki na szpilce oraz biżuteria współgrająca z barwami kreacji.

Blake Lively na premierze filmu "It ends with us" © Licencjodawca | 2024 Gotham

Gwiazda pozostała wierna także swojej ikonicznej fryzurze. Fale w stylu starego Hollywood doskonale podkreśliły wieczorowy charakter jej stylizacji. "Wisienką na torcie" był także makijaż. Lively decydując się na dziewczęcy, naturalny look nie tylko nie odwróciła uwagi od swojej sukienki, ale również zadbała o to, by całość prezentowała się niezwykle świeżo i promiennie.

Blake Lively na premierze nowego filmu © Getty Images | 2024 Gotham

Blake Lively dziękuje Britney Spears

Okazuje się, że sukienkę od Versace, w której Blake Lively pojawiła się na premierze filmu "It ends with us", mieliśmy okazję widzieć wcześniej już na innej gwieździe. W 2002 r. na wybiegu prezentowała ją bowiem sama Britney Spears. Aktorka w rozmowie z "People" zdradziła, że to dokładnie ten sam model, który miała wówczas na sobie piosenkarka.

Britney Spears w sukience Versace © Getty Images | Fairchild Archive

Z tego też powodu Lively postanowiła zwrócić się bezpośrednio do Spears w jednym ze swoich postów na InstaStories.

"Dziękuję Ci za to, że dałaś przykład innym kobietom, by opowiadały swoje historie" - napisała.

Blake Lively dziękuje Britney Spears © Instagram | @blakelively

