Nie musisz wzywać straży pożarnej. Tak pozbędziesz się gniazda os

Osy to owady, których obecność w ogrodzie czy w domu zwykle wywołuje ogromny niepokój. Nic w tym dziwnego, bowiem ich ukąszenie nie dość, że jest bolesne, to do tego może wywołać wstrząs anafilaktyczny, który zagraża życiu człowieka. Już jedna osa powoduje zagrożenie, a co dopiero rój os. Dlatego znalezienie się w pobliżu gniazda jest naprawdę niebezpieczne.