"Nie myj zębów". Dentystka ostrzega, kiedy tego nie robić

Wszyscy wiemy, jak ważne jest mycie zębów dwa razy dziennie. Regularne szczotkowanie pomaga uniknąć gromadzenia się płytki nazębnej, która może prowadzić do próchnicy, chorób dziąseł i nieświeżego oddechu. Jednak równie istotne jest, aby wiedzieć, kiedy nie myć zębów. Wyjaśnia to dr Shaadi Manouchehri, dentystka z Londynu.

Nie myj zębów, gdy...

Dr Manouchehri opowiedziała o trzech sytuacjach, w których nigdy nie powinniśmy myć zębów. Takie działanie będzie mieć całkiem odwrotny efekt do zamierzonego.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Po pierwsze, nie należy myć zębów od razu po wymiotach.

"To prawdopodobnie pierwsza rzecz, którą chcesz zrobić po wymiotach, ale tak naprawdę zawartość żołądka jest niezwykle kwaśna, a twoje zęby są zbudowane z minerałów," wyjaśnia Dr Manouchehri.

"Jeśli od razu umyjesz zęby, wcierasz ten kwas jeszcze bardziej w szkliwo. Poczekaj co najmniej 30 do 60 minut, zanim umyjesz zęby. Zamiast tego, możesz przepłukać usta płynem do płukania jamy ustnej i wypić trochę wody, aby szybciej zneutralizować kwas" - radzi dentystka.

Zobacz także : Zmieniasz majtki codziennie? Oto co mówi lekarka

Po drugie, nie należy myć zębów zaraz po spożyciu kawy.

"Kawa jest dość kwaśna, a jeśli dodasz mleko i cukier, to może jeszcze bardziej zwiększyć kwasowość. Tak samo jak po wymiotach, jeśli od razu umyjesz zęby, wcierasz kwas w szkliwo, co powoduje jego erozję. Poczekaj co najmniej 30 do 60 minut. Nie musisz myć zębów, wystarczy przepłukać usta płynem do płukania jamy ustnej lub wypić wodę" - mówi dentystka.

Przed czy po śniadaniu - kolejność jest niezwykle istotna

Trzeci punkt wiąże się z myciem zębów po śniadaniu. "Nie myj zębów po śniadaniu, rób to wcześniej, ponieważ jeśli umyjesz je od razu po posiłku, uszkodzisz swoje szkliwo," radzi Dr Manouchehri. "Kiedy budzisz się rano, masz w ustach dużo bakterii, które trzeba usunąć przed śniadaniem" - podkreśla.

Dla wielu osób to zupełna nowość. Niektórzy internauci byli bardzo zaskoczeni, czemu dali wyraz w sekcji komentarzy pod filmem Dr Manouchehr.

"Myłem zęby po kawie i śniadaniu przez 10 lat" - stwierdził jeden z użytkowników. "Wymiotowałem 30 minut temu i umyłem zęby" - napisał inny.

Są jednak tacy, dla których to nie nowość. "Dlatego myję zęby zaraz po wstaniu, nie rozumiem, jak można tego nie robić"; "Robię wszystkie te rzeczy, a mój dentysta mówi, że mam jedne z najlepszych zębów, jakie widział" - czytamy.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!