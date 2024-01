Jest ginekolożką. Zdradza, jak reaguje na pacjentki z owłosieniem

Masz okres? Nie odwołuj wizyty u ginekologa

Problemem w czasie wizyty u ginekologa nie jest również krwawienie miesiączkowe. Okres nie powinien być powodem do odwołania konsultacji. "Jeśli krwawisz, bo akurat masz miesiączkę – to jest to fizjologia. Dopiero gdy krwawienie wystąpi pomiędzy okresami powinnaś się martwić i zgłosić do lekarza" - wyjaśniła dr Cybulska.