Nie pomyl z pietruszką. Jest śmiertelnie niebezpieczna

Wspomniana roślina to blekot pospolity, zwany także szaleniem czy psią pietruszką. Występuje on na terenie całej Polski, również w naszych ogrodach czy na polach uprawnych, zwykle pomiędzy burakami a kukurydzą. Choć wygląda on niepozornie, spożycie tej rośliny może skończyć się nawet śmiercią.