Nie potrzebujesz biustonosza typu push-up. Ten trik pięknie wyeksponuje piersi

Na początku należy zaznaczyć, że wszystkie kobiece piersi są piękne bez względu na rozmiar i kształt. Wiele kobiet bywa jednak niezadowolonych z wyglądu swojego biustu. Posiadaczki dużych piersi pragną je zamaskować, by nie przyciągały uwagi gapiów, a kobiety z małymi piersiami często pragną je wyeksponować tak, by sprawiały wrażenie nieco większych. Lecz ważne jest przede wszystkim to, by czuć się ze sobą dobrze i podobać się sobie.