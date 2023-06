Nie poznacie jej. Przeszła spektakularną metamorfozę

Na opublikowanym na Instagramie zdjęciu można zobaczyć aktorkę w zdecydowanie krótszych i nieco ciemniejszych niż zwykle włosach. Trzeba przyznać, że lekko postrzępiony bob z grzywką wyjątkowo do niej pasuje, co zdążyli podkreślić w komentarzach zachwyceni fani. Pojawiły się też porównania do popularnej, polskiej piosenkarki, która przez lata nosiła tego typu fryzurę.