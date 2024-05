Nie poznaje już byłej żony. Demi Moore przygotowuje się na pożegnanie

Bruce Willis może jednak liczyć na najlepszą opiekę nie tylko ze strony lekarzy, ale także rodziny i bliskich. Aktorem zajmuje się na co dzień jego żona, Emma Heming, z którą Willis ma dwie córki: 12-letnią Mabel Ray i 10-letnią Evelyn Penn. Oprócz niej, opieką otacza go również jego była żona Demi Moore i córki: Rumer, Scout oraz Tallulah.

Demi Moore wspiera zarówno byłego męża, jak i jego obecną żonę. Według informacji przekazanych przez "In Touch", przemyślała swój 13-letni związek z Willisem i doszła do pewnych refleksji. Jak podał informator serwisu, jest wdzięczna byłemu mężowi za każdą wspólną chwilę i wszystko, co razem przeszli. Trudna sytuacja skłoniła ją do przemyśleń dotyczących przyszłości i przygotowania się na to, co może przynieść los.