Nie rób tego rano. Nigdy nie wypoczniesz

Poranek dla wielu z nas oznacza zmaganie się z sennością, pośpiechem i brakiem energii. Często, mimo ośmiu godzin snu, budzimy się zmęczeni i marzymy o tym, by móc wrócić do łóżka.

Jednym z największych błędów, które popełniamy, jest przestawianie budzika na drzemkę, by pospać kilka minut dłużej. Choć wydaje się to kuszące, w rzeczywistości może zaszkodzić naszemu ciału i zaburzyć rytm dnia.

Według cytowanego przez "Poradnik Zdrowie" Timothy'ego Morgenthalera, eksperta ds. snu, takie "dodatkowe minuty" mogą sprawić, że po przebudzeniu poczujemy się jeszcze bardziej zmęczeni. Dlaczego? Krótkie drzemki nie pozwalają przejść przez pełny cykl snu, co prowadzi do tego, że budzimy się w fazie głębokiego snu i zamiast się odświeżyć, czujemy ospałość.

Poranek to idealny moment, aby wyjść naprzeciw naturalnym potrzebom organizmu. Jednym z pierwszych kroków po przebudzeniu powinno być odsłonięcie okien i wpuszczenie do pokoju dziennego światła. Promienie słoneczne zwiększają produkcję serotoniny, co z kolei poprawia nastrój i motywuje do działania.